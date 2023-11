Derksen maakt Ajax-kopstuk met grond gelijk: 'Zou me nooit meer laten zien'

Alleen niemand neemt hem meer serieus. Hij zat ook op de tribune bij PSV op het ereterras.""Hij kan beter die tribune gaan zitten. Hij is nota bene de veroorzaker van alle ellende. Hij heeft er een puinhoop van gemaakt. Als ik hem was zou ik gewoon thuis blijven, hij kan zich beter ook niet meer vertonen." Van Halst is wel nog altijd algemeen directeur en dat blijft hij totdat Alex Kroes van AZ over mag komen.Albers hard voor Perez: 'Terwijl hij alle data van Verstappen heeft.

VOETBALPRIMEUR: Vink snapt Ajax: 'Ik zou niet weten wie er zou willen, kunnen én beschikbaar is'Als Marciano Vink het voor het zeggen had bij Ajax, was hij waarschijnlijk ook uitgekomen bij John van 't Schip. De nieuwe interim-trainer maakt het seizoen af op de Amsterdamse bank, zo bevestigde Ajax maandagochtend.

RTLBOULEVARD: Johan Derksen 'van de leg' na aardbeving in DrentheJohan Derksen is toch wel een beetje geschrokken van de aardbeving die zich afgelopen weekeinde voordeed in de buurt van zijn woonplaats Grolloo. In Vandaag Inside vertelde de tv-analist 'helemaal van de leg' te zijn.

RTLBOULEVARD: Johan Derksen heeft vol afschuw naar Jutta Leerdam en Jake Paul gekeken: 'Heel erg klef'Johan Derksen (74) zit afgelopen weekend vol verwachting naar het schaatsen te kijken. Maar hij is er al snel klaar mee. Wanneer Jutta Leerdam (24) en Jake Paul (26) in beeld komen vindt hij het niet om aan te zien. Dat vertelt hij in 'Vandaag Inside'.

VOETBALPRIMEUR: Sneijder opent aanval op Maduro: 'Ik zou niet met hem verdergaan bij Ajax'De bezem moet door de technische staf van Ajax gehaald worden, vindt Wesley Sneijder. De recordinternational van het Nederlands elftal heeft geen goed woord over voor Hedwiges Maduro, die onder interim-trainer John van 't Schip assistent-trainer wordt.

VOETBALPRIMEUR: Van 't Schip sprak van Gaal en switcht mogelijk van systeem: 'Dat zou kunnen'John van 't Schip heeft de afgelopen periode met Louis van Gaal gesproken. De kersverse Ajax-trainer, die mogelijk overstapt naar een nieuw systeem, sprak met extern-adviseur onder meer over voetbalinhoudelijke zaken.

VI_NL: 'Osimhen zou weer met Napoli willen praten na paar dagen vrij'Lees meer

