Demonstraties en vredeswandeling; door heel het land mensen de straat op

Op verschillende plekken in Nederland is vandaag gedemonstreerd vanwege de oorlog tussen Israël en Hamas. In Den Haag was een landelijke pro-Palestinademonstratie, in Amsterdam was een 'vredeswandeling' en in Eindhoven is vanavond een stille tocht die speciale aandacht vraagt voor de kinderen in Gaza. Volgens de politie waren er in Den Haag 6000 mensen op de been en verliep alles zonder problemen.

'Dit sprak me heel erg aan, omdat deze wandeling zich niet uitspreekt tegen een van de partijen', zei een deelneemster. Een andere vrouw zei dat ze voor het eerst in haar leven meeliep met een demonstratie: 'Ik wilde in mijn machteloosheid iets doen. Ik kan geen vrede in het Midden-Oosten bewerkstelligen, maar ik kan wel laten zien dat ik heel graag vrede zou willen daar.' In Eindhoven verzamelden mensen zich vanavond voor een stille tocht.

ADO Den Haag raakt aansluiting met koplopers kwijt door late goal van VVVADO Den Haag is vrijdag de aansluiting met de koplopers in de Keuken Kampioen Divisie enigszins verloren. De ploeg van trainer Darije Kalezic knokte zich tegen VVV-Venlo knap terug van een achterstand en leek zelfs te gaan winnen, maar moest vlak voor tijd een 2-2 gelijkmaker van Levi Smans slikken. Lees verder ⮕

Wekdienst 28/10: Woonprotest Den Haag • Vredesbesprekingen oorlog in OekraïneNieuws, weer, verkeer: met dit overzicht begin je geïnformeerd aan de dag. Lees verder ⮕

6000 mensen bij pro-Palestijnse demonstratie in Den Haag • 'Evacuatie al-Quds-ziekenhuis onmogelijk'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

Aanklager Strafhof bij grensovergang Gaza • 6000 mensen bij pro-Palestijnse demonstratie Den HaagVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

Hockeysters Den Bosch nemen koppositie over van Amsterdam na ruime zegeOmdat landskampioen Amsterdam zaterdag dure punten liet liggen, is Den Bosch de nieuwe leider in de Tulp Hoofdklasse na een 6-1 overwinning bij Rotterdam. Lees verder ⮕

Hockeysters Den Bosch nemen koppositie over van Amsterdam na ruime zegeOmdat landskampioen Amsterdam zaterdag dure punten liet liggen, is Den Bosch de nieuwe leider in de Tulp Hoofdklasse na een 6-1 overwinning bij Rotterdam. Lees verder ⮕