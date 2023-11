Delen van 'eerlijke' foto gaf Miljuschka Witzenhausen kracht

Miljuschka werkt in haar jeugd als model, waarbij graatmager destijds het ideaal is. Lange tijd is de presentatrice dan ook bezig met wat anderen van haar lichaam vinden, maar in het blad vertelt ze daar vanaf te zijn gestapt, omdat het 'zonde van haar tijd' is.

Hoewel de kok zelf blij is met haar lichaam, krijgt ze ook heel wat negatieve reacties als ze drie jaar gelden besluit een 'eerlijke' foto van zichzelf te delen."Iedereen had blijkbaar iets te zeggen over mijn vetrollen", blikt Miljuschka terug.Na het delen van de eerste foto's gaat het balletje rollen en maakt ze zelfs een documentaire voor Videoland over bodypositivity.

Dat is ook iets wat ze haar kinderen probeert mee te geven."Ik zeg weleens: 'Ook al is de hele massa geel, als jij paars wil zijn, dan is dat jouw keuze. Het zal niet makkelijk zijn, maar: je moet er lekker voor gaan'."Want lekker eten en genieten hoort nu eenmaal bij het leven volgens Miljuschka, die in RTL Boulevard regelmatig de lekkerste recepten deelt. headtopics.com

