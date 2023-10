Dekhengst Harrie Snijders onthult: zien we hem terug in EOTB All Stars?

In de wandelgangen gaan geruchten dat er weer een nieuw seizoen van 'Ex on the Beach Double Dutch: All Stars' aankomt en daarom vindt onze online reporter Fawry (30) het de hoogste tijd om even verhaal te gaan halen op de persdag van het nieuwe programma 'Good Luck Guys: Overleven Zonder Filter', waarvan de eerste afleveringen nu te zien zijn bij Prime.

- Beluister Nieuw van NOS Sport: De WielerredactieBeluister NOS Voetbalpodcast: Nieuw van NOS Sport: De Wielerredactie Lees verder ⮕

'Kuyt is in onderhandeling en wil trainersloopbaan nieuw leven inblazen'Dirk Kuyt staat op het punt om zijn trainerscarrière nieuw leven in te blazen. De voormalig Oranje-international is in gesprek met het Turkse Konyaspor over een dienstverband, meldt De Telegraaf.

Klok op Beatles-site telde inderdaad af naar nieuw nummerDe countdownklok die op de website van The Beatles te zien was, heeft inderdaad afgeteld naar de bekendmaking van een nieuw nummer. Donderdagmiddag 15.00 uur Nederlandse tijd werd gedeeld dat het nieuwe nummer Now and Then op donderdag 2 november wordt uitgebracht.

Nieuw hulpkonvooi bereikt Gaza • Palestijnse minister: staakt-het-vuren essentieel

Nieuw hulpkonvooi bereikt Gaza • Palestijnse minister: staakt-het-vuren essentieelVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. Lees verder ⮕

'PSV blaast interesse in bijna transfervrije verdediger mogelijk nieuw leven in'Volgens Voetbal International bestaat de kans dat PSV de interesse in Miles Robinson nieuw leven inblaast. De Amerikaanse verdediger zou trainer Peter Bosz extra opties kunnen geven in de achterhoede. Lees verder ⮕