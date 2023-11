Defensie Ajax wordt gekraakt: 'Niet veel hoger dan KKD-niveau'

Na een rampzalige tweede helftBij ESPN schoven Marciano Vink (ex-Ajax en ex-PSV) en Kees Kwakman aan, zij waren vernietigend over de Ajax-defensie. Tegen PSV hadden Anton Gaaei, Josip Sutalo, Jorrel Hato en Gastón Avila een basisplaats. Laatstgenoemde werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald.

Met name de backs moeten het ontgelden bij Vink. 'Gaaei en Avila… Ik denk dat het niet veel hoger is dat Keuken Kampioen Divisie-niveau.' Kwakman vond het ook niet goed. 'Het draait er ook om hoe je verdedigt. Daarin zijn Avila, Sutalo en Gaaei weer tekort in geschoten.'

Het Ajax uit de tweede helft was onherkenbaar voor Vink, omdat de analist vond dat de uitclub zo goed voor dag kwam in de eerste helft. 'Het zegt mij niet zoveel dat ze achttiende staan. Waar het mij om gaat, is dat Ajax een heel goede en degelijke eerste helft heeft gespeeld, waar de volgende trainer positieve dingen uit kan halen', sloot de voormalig Ajacied af. headtopics.com

Ajax zorgt voor primeur met laatste plaats in Eredivisie én KKDLees meer Lees verder ⮕

Ajax verrast in Eindhoven: 'Steijn wilde Ajax kapot maken, PSV wordt aangepakt'Tegen alle verwachtingen in staat Ajax, dat eigenlijk in crisis verkeert, bij rust met 1-2 voor op bezoek bij PSV. Dat levert voor een storm aan reacties op social media. Lees verder ⮕

Geloof in titel blijft heersen bij Ajax: 'Het wordt zwaar, maar niet onmogelijk'Carlos Forbs denkt nog altijd dat Ajax dit seizoen de landstitel kan halen. De Portugese vleugelaanvaller vertelt in gesprek met het Algemeen Dagblad dat de huidige situatie bij de Amsterdammers een moeilijke is, maar hij weigert zijn doel op te geven. Lees verder ⮕

Geloof in titel blijft bij Ajax: 'Wordt erg zwaar, maar is niet onmogelijkCarlos Forbs denkt nog altijd dat Ajax dit seizoen de landstitel kan halen. De Portugese vleugelaanvaller vertelt in gesprek met het Algemeen Dagblad dat de huidige situatie bij de Amsterdammers een moeilijke is, maar hij weigert zijn doel op te geven. Lees verder ⮕

'Slechtste Ajax aller tijden, zeker slechtste Ajax dat ik ooit heb gezien'Willy van de Kerkhof kan in aanloop naar de Eredivisie-topper tussen PSV en Ajax niet geloven hoe de Amsterdammers ervoor staan. De clubicoon spreekt van het 'slechtste Ajax aller tijden', maar verwacht desondanks geen dikke zege in het Philips Stadion. Lees verder ⮕

Koploper Roda JC maakt geen fout tegen Jong Ajax, ADO niet langs VVVRoda JC heeft vrijdag geen fout gemaakt in de Keuken Kampioen Divisie. De koploper was in Kerkrade met 2-1 te sterk voor Jong Ajax. ADO Den Haag slaagde er niet in om te winnen van VVV-Venlo (2-2) en Willem II versloeg Jong PSV met 3-0. Lees verder ⮕