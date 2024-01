Dean Huijsen maakt seizoen op huurbasis af bij AS Roma

Dean Huijsen maakt het seizoen op huurbasis af bij AS Roma, zo maken de Romeinen via de eigen clubkanalen bekend. In het huurcontract is geen optie tot koop opgenomen. Het Nederlandse toptalent laat weten blij te zijn met zijn tijdelijke overgang, terwijl Roma-trainer José Mourinho eveneens in zijn nopjes is. "Ik was meteen onder de indruk van de ontvangst die ik heb gekregen", laat Huijsen in een eerste reactie weten."Het was voor mij niet moeilijk om voor Roma te kiezen.

Ik kom bij een geweldige club met een geweldige coach en veel kampioenen met wie ik het voorrecht heb om de kleedkamer te delen. Ik hoop dat we samen onze doelen kunnen bereike





