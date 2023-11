De Zerbi heeft slecht nieuws voor Oranje: Verbruggen moet geduld hebben

De tacticus voegde toe dat er geen duidelijke afspraken zijn gemaakt over het verdelen van de speeltijd. Die verdeling zal aan het einde van het seizoen ook niet per se evenredig zijn, gaf De Zerbi aan. De woorden van De Zerbi zijn slecht nieuws voor Ronald Koeman. De bondscoach van het Nederlands elftal gaf in de voorbije interlandperiode nog de voorkeur aan Verbruggen, die in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk debuteerde en daarna ook tegen Griekenland mocht starten.

