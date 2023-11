'De Zanzibardriehoek' van Martin Bossenbroek wint Libris Geschiedenis Prijs

Volgens de jury is dit"zowel een publieksboek om van te smullen als een belangrijke bijdrage aan de geschiedschrijving over het slavernijverleden. Een boek dat leest als een avonturenroman die op meeslepende wijze een bekende en onbekende geschiedenis met elkaar verbindt.

Inlaat Bossenbroek niet alleen zien dat hij een meesterlijke verhalenverteller is, maar brengt hij ook nieuwe feiten aan het licht. In een geschiedenis vol cliffhangers en persoonlijke verslagen wordt duidelijk hoe Britse abolitionisten op Zanzibar de wegbereiders werden van het imperialisme. Volgens de jury is dit zowel een publieksboek om van te smullen als een belangrijke bijdrage aan de geschiedschrijving over het slavernijverleden.

Gesprek met de Libris-winnaar 2022: René van StipriaanVorig jaar won René van Stipriaan de Libris Geschiedenis Prijs voor zijn boek De zwijger. Het leven van Willem van Oranje. We vragen hem hoe het hem sindsdien is vergaan. Lees verder ⮕

Vandaag op NPO Radio 1: Autistische leerlingen dupe onderwijssysteem, de Libris Geschiedenis Prijs en kinderboekenschrijver Pim LammersVandaag is er op NPO Radio 1 een reportage van Pointer te horen over hoe autistische leerlingen de dupe zijn van het onderwijssysteem. OVT reikt de Libris Geschiedenis Prijs uit en kinderboekenschrijver Pim Lammers gaat praten over zijn nieuwe boek. Lees verder ⮕

Gesprek met juryvoorzitter Kathleen FerrierDeze uitzending van OVT staat in het teken van de Libris Geschiedenis Prijs 2023. Aan het eind van de uitzending wordt bekend gemaakt wie gewonnen heeft. Dat zal gebeuren door juryvoorzitter, oud-Tweede Kamerlid en voorzitter van de Nederlandse UNESCO Commissie Kathleen Ferrier. Lees verder ⮕

