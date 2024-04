De wonderlijke en grotendeels verborgen wereld van de schimmel

De wonderlijke en grotendeels verborgen wereld van de schimmelDe meeste mensen hebben niet per se een fijne associatie met schimmels, maar dat geldt niet voor microfotograaf Wim van Egmond. Hij is juist dol op de micro-organismen en doet niets liever dan ze van dichtbij bestuderen. Daarom werkte hij mee aan de natuurfilm- die vanaf vandaag op groot scherm te zien is in het Museon-Omniversum in Den Haag .

Schimmels hebben een belangrijke functie in de natuur en dat is het afbreken van wat dan ook; levende cellen, dode cellen en bijvoorbeeld houtmateriaal. Die kunnen ze overigens als een van de weinige afbreken."Als de schimmels er niet waren, zou je enorme laag met bladeren en lijken hebben", vertelt van Egmond.

"Een schimmel is eigenlijk een heel dun buisje", legt van Egmond uit."Die zijn een tiende van een millimeter in doorsnee, en daar stromen dan de levenssappen van de schimmel door." De schimmel heeft een essentiële rol in de bodem."De schimmels leven samen met bomen, planten en andere organismen en vormen eigenlijk een soort van netwerk waarbij alle bomen met elkaar in verbinding staan, tussen die wortels.

De microfotograaf maakte ook een timelapse van een beschimmelde boterham."Ik vind het leuk dat iets wat er op macroscopisch, op ons formaat, vies uit ziet, maar op het moment dat je dichterbij gaat, het eigenlijk steeds bijzonderder en mooier wordt. Alsof je door een oerwoud van schimmels vliegt", besluit hij.

