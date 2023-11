De Week van Drenthe: tophockey in Assen en bomenkap bij homo-ontmoetingsplaats

In de week van Drenthe hebben we dit keer aandacht voor het aantal Drenten in de Tweede Kamer, want dat zijn er te weinig volgens oud-Kamerlid Erik Ziengs uit Assen. Ook gingen we langs bij sportclubs, want die kampen met teruglopende ledenaantallen. Vakantiebezetting Maar we beginnen op maandag. De eerste dag van de herfstvakantie in onze provincie. Ondanks het weer was het druk op de campings en vakantieparken in Drenthe.

Sportclubs in nood Sportclubs hebben sinds de coronaperiode te kampen met teruglopende ledenaantallen. Op woensdag probeert hockeyvereniging Assen met een speciale dag mensen te enthousiasmeren om de stick (weer) op te pakken. Spelers van Oranje kwamen naar Assen om kinderen een mooie hockeydag voor te schotelen. Zo was onder meer Europees kampioen Jorrit Croon in de provinciehoofdstad neergestreken. Hij kreeg gezelschap van tophockeyers als Yibbi Jansen en Duco Telgenkamp.

Drenthe Toen-podcast: Een dagje naar Zweeloo met Van Gogh, deel tweeOp een vroege novemberochtend in 1883 komt Vincent van Gogh in Zweeloo aan, met hoge verwachtingen van wat en wie hij daar aan zal treffen. Lees verder ⮕

Drenthe vergaapt zich aan maansverduisteringVerschillende Drenten haalden hun camera erbij om het tafereel vast te leggen. Lees verder ⮕

Kleindierenshow Midden-Drenthe: 'Dierenliefde doorgeven aan de jeugd'Ruim 400 dieren zijn dit weekend te bewonderen op de Midden Drenthe Show voor kleindieren. Lees verder ⮕

Lisa Harms vertegenwoordigt Drenthe op allereerste Regio SongfestivalHet Regio Songfestival vindt vanaf 20.30 uur plaats in de Stadsschouwburg Utrecht. Lees verder ⮕

Maansverduistering vanavond in het Drenthe het best te zienHoewel de maansverduistering vanavond in ons land nauwelijks te zien is door de bewolking, is die in Drenthe, Friesland en Groningen het beste te zien. Lees verder ⮕

