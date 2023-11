De Week van Drenthe: tophockey in Assen en bomenkap bij homo-ontmoetingsplaatsIn de Week van Drenthe blikken we iedere week terug op het nieuws van de afgelopen week. Lees verder ⮕

Drenthe Toen-podcast: Een dagje naar Zweeloo met Van Gogh, deel tweeOp een vroege novemberochtend in 1883 komt Vincent van Gogh in Zweeloo aan, met hoge verwachtingen van wat en wie hij daar aan zal treffen. Lees verder ⮕

Drenthe vergaapt zich aan maansverduisteringVerschillende Drenten haalden hun camera erbij om het tafereel vast te leggen. Lees verder ⮕

Lisa Harms vertegenwoordigt Drenthe op allereerste Regio SongfestivalHet Regio Songfestival vindt vanaf 20.30 uur plaats in de Stadsschouwburg Utrecht. Lees verder ⮕

Maansverduistering vanavond in het Drenthe het best te zienHoewel de maansverduistering vanavond in ons land nauwelijks te zien is door de bewolking, is die in Drenthe, Friesland en Groningen het beste te zien. Lees verder ⮕

