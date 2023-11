De voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité en overlever van de Holocaust reageert op de Jodenster als protestsymbool in de VN

Over het dragen van de Davidster spraken we met Jacques Grishaver, voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité en overlever van de Holocaust.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NOS: VN-ambassadeur Israël draagt Jodenster • 'Luchtaanvallen in zuiden Gazastrook'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: VN-ambassadeur Israël draagt Jodenster • 'Luchtaanvallen in zuiden Gazastrook'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: VN-ambassadeur Israël draagt Jodenster • Israël: 'Hamas aangevallen in tunnels'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Yad Vashem: actie Jodenster ongepast • Israël: 'Hamas aangevallen in tunnels'Volg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: 'Hamas-commandant gedood die aanval op dorpen aanstuurde' • Yad Vashem: actie Jodenster ongepastVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: Jodenster als protest in oorlog Israël-Gaza: 'Begrijp de emotie, maar ongepast''De Holocaust moet op zichzelf staan', vindt CIDI-directeur Naomi Mestrum. 'Er is geen ramp vergelijkbaar met de institutionele moord op 6 miljoen Joden.'

Bron: NOS | Lees verder ⮕