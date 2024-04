De vliegende auto komt er aan: 'Volgend jaar eerste levering in Nederland'Tientallen jaren geleden werden ze steevast meegenomen in voorspellingen voor de toekomst: vliegende auto's. Toch rijden de meeste nog gewoon over de grond, maar daar kan het Nederlandse bedrijf PAL-V, zo maar eens verandering in brengen. Het Nederlandse bedrijf gevestigd in Raamsdonksveer, heeft onlangs een grote mijlpaal bereikt met de ontvangst van een miljoenenorder uit Dubai voor honderd vliegende auto's.

Oprichter Robert Dingemanse vertelt inDe vliegende auto van PAL-V, genaamd Liberty, bevindt zich momenteel dan ook nog in de testfase, vertelt Dingemanse. Desalniettemin wordt verwacht dat de eerste leveringen binnen twaalf maanden zullen plaatsvinden, waarbij Nederlandse klanten de primeur zullen hebben. Verslaggever Daan Langkamp ging langs bij het bedrijf en kreeg een rondleiding van Marco van den Bosch, commercieel directeur bij PAL-V. De auto is knaloranje en heeft niet vier, maar drie wiele

Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:



NPORadio1 / 🏆 7. in NL

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Kiezers Hans en Hans zien het programkabinet als een kans: 'Als het maar goedkomt met Nederland'Opiniepanellid Hans Verhaar uit Enschede steunt Nieuw Sociaal Contact (NSC), Hans van der Graft uit Driebergen-Rijssenburg stemt Partij voor de Vrijheid (PVV). Elkaars partij vinden ze niks, maar toch hopen ze allebei op een kabinet met de partijen samen.

Bron: EenVandaag - 🏆 11. / 61 Lees verder »

Het Nederlandse talent van Juventus dat nu op het tweede niveau in Qatar speeltDe Eredivisie heeft sinds zijn oprichting in 1956 genoeg markante spelers gekend. Iedere speler heeft zijn eigen verhaal. In de loop der jaren zijn er in de Nederlandse competitie veel spelers geweest van wie veel werd verwacht, maar die het niet wisten waar te maken. Voetbalzone duikt in de geschiedenis van gemiste kansen.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Bij Heracles ontslagen Lammers per volgend seizoen weer aan de slag in NederlandJohn Lammers is met ingang van volgend seizoen weer onder de pannen. De zestigjarige trainer volgt na dit seizoen bij VVV-Venlo Rick Kruys op. Lammers tekent in Limburg een contract voor twee seizoenen.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Officieel: dit is het tenue waarmee het Nederlands elftal gaat spelen op het EKDe KNVB heeft maandagochtend het officiële tenue gepresenteerd waarmee het Nederlands elftal zal gaan uitkomen op het EK aankomende zomer. Het is een minimalistisch oranje thuistenue en een blauw uittenue met geometrische patronen. Komende vrijdag zal het tegen Schotland voor het eerst worden gedragen.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Stand.nl: 'Het uitstellen van het gasbesluit is funest voor het vertrouwen van de Groningers'Toch nog wat koudwatervrees in de Eerste Kamer: het besluit over het definitief dichtdraaien van de gaskraan in Groningen is uitgesteld.

Bron: NPORadio1 - 🏆 7. / 63 Lees verder »

Waarom het bierflesje ideaal hergebruikt kan worden: 'Hét voorbeeld van hoe het zou moeten'Wat in de jaren 80 begon als een zakelijke afweging van de biersector, blijkt een ideale strategie voor verduurzaming. Het bierflesje wordt steeds vaker, in plaats van stukgemaakt en omgesmolten, helemaal hergebruikt.

Bron: EenVandaag - 🏆 11. / 61 Lees verder »