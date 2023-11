De verrassende geschiedenis van Halloween

De oorsprong van Halloween ligt in het Keltische festival Samhain. Maar de naam blijkt een katholieke oorsprong te hebben, vertelt Huijgen:"Wat niet iedereen weet is dat Halloween komt van All Hallows' Eve: de dag voor Allerheiligen." Deze feestdag, op 1 november, is ter nagedachtenis aan alle heiligen en martelaren."De heiligen leven voor God, maar we herdenken de dag dat ze gestorven zijn. Een beetje typisch.

Ook dat is niet toevallig, stelt Huijgen:"Maarten Luther publiceerde toen zijn 95 stellingen, juist omdat het de dag daarna Allerheiligen was." In die tijd verdiende de Katholieke Kerk namelijk veel geld aan de verkoop van aflaten."Er was een monnik die zei: 'Op het moment dat het geld in het kistje klinkt, het zieltje in de hemel springt.' Zo kon je dus betalen om de tijd te bekorten voor opa of oma die misschien wel in het vagevuur was", aldus Huijgen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTLBOULEVARD: Mamma Mia The Party ook in januari in Nederland te zienDe speelperiode van Mamma Mia! The Party in Rotterdam wordt wegens succes verlengd. Aanvankelijk was het de bedoeling dat Mamma Mia! The Party alleen in de maanden september, oktober en november 2024 in Nederland te zien zou zijn.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: Mamma Mia The Party ook in januari in Nederland te zienDe speelperiode van Mamma Mia! The Party in Rotterdam wordt wegens succes verlengd. Aanvankelijk was het de bedoeling dat Mamma Mia! The Party alleen in de maanden september, oktober en november 2024 in Nederland te zien zou zijn.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

NPORADIO1: Doet Nederland genoeg om de zware industrie te verduurzamen?Het woord 'industriepolitiek' lijkt door verduurzamingsmaatregelen terug van weggeweest. Grote, vervuilende bedrijven zoals Tata Steel en CheMours worden strenge regels opgelegd - of daar wordt aan gewerkt. Maar volgens de gasten aan tafel van WNL Haagse Lobby wordt er nog veel te weinig gedaan om de industrie écht te verduurzamen in ons land.

Bron: NPORadio1 | Lees verder ⮕

NPORADIO1: Doet Nederland genoeg om de zware industrie te verduurzamen?Het woord 'industriepolitiek' lijkt door verduurzamingsmaatregelen terug van weggeweest. Grote, vervuilende bedrijven zoals Tata Steel en CheMours worden strenge regels opgelegd - of daar wordt aan gewerkt.

Bron: NPORadio1 | Lees verder ⮕

VI_NL: Argentinië passeert Nederland op Gouden Bal-lijst dankzij veelvraat MessiLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

NOS: Waakhond gaat spaarmarkt onderzoeken na kritiek over lage renteACM onderzoekt of spaarders in Nederland wel genoeg te kiezen hebben.

Bron: NOS | Lees verder ⮕