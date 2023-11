De Treffer'16 boekt tweede zege in 2023 en is hekkensluiter af

VOETBAL - Op 9 april won De Treffer '16 uit Tweede Exloërmond voor het laatst een officieel duel. Destijds werd Pekelder Boys met 1-2 verslagen. Pas 204 dagen later is de volgende overwinning een feit: VIOS uit Oosterhesselen wordt met 1-4 verslagen. Voor de Drentse club betekent het de tweede zege in dit kalenderjaar.

Kort na rust gooide Wiering met zijn tweede treffer van de middag het duel in het slot: 1-4. Voor Wiering, die vorig seizoen 19 van de in totaal 30 treffers van De Treffer '16 voor zijn rekening nam, waren het zijn eerste treffers van het seizoen. 'Of we de zege goed gevierd hebben? Uiteraard', aldus de topschutter. Funke on fire in Gasselte De topper in deze 5e klasse D, tussen GKC en SVBC, werd gewonnen door de bezoekers. Het werd 1-2 door twee goals van Tim Funke.