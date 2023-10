De Staat van Drenthe

In de talkshow bespreekt presentatrice Marjolein Lauret samen met wisselende gasten een onderwerp dat belangrijk is voor onze provincie.Recreatie versus natuur: die twee botsen steeds vaker.

Om de schade aan de natuur te voorkomen is het knap ingewikkeld geworden een evenement te organiseren. Gaat Drenthe ten onder aan regelbrij? Wordt er teveel gekeken naar wat niet kan in plaats van wat wel? Daarover gaat het tv-programma vanavond.In de talkshow bespreekt presentatrice Marjolein Lauret samen met wisselende gasten een onderwerp dat belangrijk is voor onze provincie.

Lees verder:

RTVDrenthe »

Noord-Nederland wil de proeftuin van Europa zijn op het gebied van kunstmatige intelligentieEen proeftuin waarin geëxperimenteerd kan worden en kennis kan worden gedeeld. Lees verder ⮕

Tienduizenden euro's per Indonesische zorgstudent, hoogleraar wil dat overheid verantwoordelijkheid neemtZorggroep Drenthe maakte gebruik van de diensten van arbeidsbemiddelingsbureau Yomema. Lees verder ⮕

Doelman Neuer staat bijna jaar na skiongeluk voor rentree bij Bayern MünchenManuel Neuer staat bijna een jaar na zijn skiongeluk voor zijn rentree onder de lat bij Bayern München. Trainer Thomas Tuchel liet vrijdag weten dat de 113-voudig international zaterdag keept in de Bundesliga-wedstrijd tegen Darmstadt. Lees verder ⮕

Advies: Sri Lankaanse adoptiezaak tegen Nederlandse Staat moet overEerder oordeelde het gerechtshof dat de Staat nalatig is geweest. Door het advies van de advocaat-generaal staat dat oordeel op losse schroeven. Lees verder ⮕

Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?Vervelen hoef je je geen moment dit weekend, want het barst weer van de leukte activiteiten. Dit is een selectie van de leukste evenementen. Lees verder ⮕

Fantastic Beasts-filmreeks 'staat even op pauze'David Yates (60), de regisseur van de 'Fantastic Beasts'-films, zegt dat de reeks momenteel even op pauze staat. In 2020 kwam het derde en meest recente deel uit, 'The Secrets of Dumbledore'. Lees verder ⮕