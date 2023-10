De podcast 'Zwermelingen' over een mysterieus dagboek

Lees verder:

NPORadio1 »

Verloren dagboek in bossen Venlo legt erbarmelijke omstandigheden van arbeidsmigranten blootSander Schattefor stuit tijdens zijn wandelingen door een groot bos in Venlo regelmatig op verlaten slaapplaatsen en achtergelaten spullen van dakloze arbeidsmigranten. Op een dag vindt hij een pakketje met een bijbel, verregende pasfoto's en een dagboek van een vrouw. Lees verder ⮕

Q&A: vragen over de oorlog tussen Israël en Hamas beantwoordCorrespondent Nasrah Habiballah en verslaggever Sander van Hoorn beantwoorden in deze Q&A de vragen die volgers van het Instagramaccount van de NOS stelden over de oorlog tussen Israël en Hamas. Lees verder ⮕

Steijn krijgt steun uit Twente-hoek: 'Wie moest Álvarez vervangen bij Ajax?'Lars Unnerstall springt in de bres voor Maurice Steijn. De keeper van FC Twente werkte met de opgestapte Ajax-trainer bij VVV-Venlo en hield daar een goed gevoel aan over. Lees verder ⮕

Steijn krijgt steun uit FC Twente-hoek: 'Triest hoe hij werd afgemaakt'Lars Unnerstall springt in de bres voor Maurice Steijn. De keeper van FC Twente werkte met de opgestapte Ajax-trainer bij VVV-Venlo en hield daar een goed gevoel aan over. Lees verder ⮕

DANYTHA vindt gouden partner in producer en metalgitarist 'Assi'Metal en hiphop is een combinatie waar de luisteraar niet direct aan denkt, maar die aangename gevolgen heeft. Lees verder ⮕

'From the river to the sea'-leus is geweldsoproep, vindt KamermeerderheidDe omstreden uitspraak propageert de vernietiging van Israël, vinden de partijen. De leus is regelmatig te horen bij pro-Palestijnse demonstraties en heeft een lange geschiedenis. Lees verder ⮕