De Nationale Nieuwsquiz met Bianca van der Heide!

We zijn nog op zoek naar kandidaten! Wil je ook als kandidaat meespelen met De Nationale Nieuwsquiz? Geef je dan nu op via NationaleNieuwsquiz@kro-ncrv.nl of via de NPO Radio 1 app en wie weet zit jij binnenkort in de studio!

NPORADIO1: De Nationale Nieuwsquiz met Jordi van der SteenNieuwsjunks en -kenners kunnen iedere dag meespelen met De Nationale Nieuwsquiz. Wat is je bijgebleven van de afgelopen vierentwintig uur? Luister om kwart over elf naar NPO Radio1 en speel mee! Vandaag speelt Jordi van der Steen!

NOS: Heldenonthaal Zuid-Afrikaanse rugbyers na wereldtitel: nationale feestdag in verschietDe Zuid-Afrikaanse rugbyers hebben een heldenonthaal gekregen na terugkeer uit Frankrijk, waar zaterdag voor de vierde keer de wereldtitel werd gewonnen.

VOETBALPRIMEUR: Nieuwe assistent-trainer Ajax voorgesteld: 'Ik heb veel vertrouwen in hem'John van 't Schip geeft hoog op van Michael Valkanis, de nieuwe assistent-trainer van Ajax. De interim-trainer van de Amsterdamse club werkte in Australië en bij PEC Zwolle en de nationale ploeg van Griekenland samen met de 49-jarige Australiër.

NOSSPORT: Achtste Gouden Bal voor WK-held Messi, Spaanse Bonmatí wint bij vrouwenLionel Messi scoorde zeven keer op het WK van vorig jaar in Qatar. Aitana Bonmatí was een van de sterkhouders van de Spaanse nationale ploeg, die eveneens wereldkampioen werd.

