De Mos wijst op 'probleem' PSV tegen Ajax: 'Iedereen zei het in de rust'

- Ajax zijn ogen uitgekeken. Niet in de laatste plaats door het zwakke begin van de Eindhovense ploeg. Met name het middenveld gaf niet thuis.."Na een kwartier had het al 0-4 voor Ajax kunnen staan. Dat had ik niet verwacht. Ajax speelde geweldig, maar dat had ook te maken met het zwakke middenveld van PSV."

"Joey Veerman en Malik Tillman werden afgetroefd door Kristian Hlynsson, Kenneth Taylor en Branco van den Boomen, terwijl Jerdy Schouten het niet meer kon belopen. Daardoor kregen André Ramalho en Olivier Boscagli het ook zwaar."De Mos is kritisch op Tillman en Veerman, die in de rust werden gewisseld."Tillman is ondanks zijn fluwelen techniek niet geslaagd bij Rangers en Bayern München, omdat zijn handelingssnelheid te laag ligt.

De Mos wijst naar Schouten: 'Ajax moet hem als eerste op formulier zetten'Aad de Mos vindt dat Silvano Vos zondag moet starten bij Ajax in de Eredivisie-topper tegen PSV. De analist vindt zelfs dat het achttienjarige jeugdproduct als eerste op het wedstrijdformulier moet staan, zegt hij bij Goedemorgen Eredivisie. Lees verder ⮕

