De Mos wijst naar Schouten: 'Ajax moet hem als eerste op formulier zetten'

in de Eredivisie-topper tegen PSV. De analist vindt zelfs dat het achttienjarige jeugdproduct als eerste op het wedstrijdformulier moet staan, zegt hij bij GoedemorgenDe Mos was donderdag niet onder de indruk van Ajax tijdens het duel met Brighton in de Europa League.

Volgens De Mos moeten ook de zomeraankopen 'in de posities komen die ze gewend waren bij hun oude club'."Er is maar één speler die me heeft kunnen bekoren donderdag: de keeper, Ramaj. Er waren weer problemen met Sosa, Gaaei, Sutalo, en Tahirovic is al helemaal een drama.""Dus mijn idee is om Silvano Vos als eerste neer te zetten op het papier bij Ajax", vervolgt De Mos."Dat is een moderne voetballer.

"Die positie is zo belangrijk: kijk naar PSV met Schouten en Feyenoord met Zerrouki. Voor de eerste opbouw heb je zo'n scharnier nodig en dat heeft Ajax niet. Niet met Taylor, dat is een ander type. Tahirovic is het ook totaal niet. Ik zou een andere opstelling en een andere speelwijze hanteren tegen PSV. headtopics.com

