De Mos adviseert Maduro: ‘Hij is helemaal een drama, hij is het totaal niet’

De Mos vindt Vos 'het scharnier dat Ajax nodig heeft bij de eerste opbouw' en zou hem, als hij Hedwiges Maduro, was als eerste opschrijven op het wedstrijdformulier.

"Dus mijn idee is om die Silvano Vos als eerste neer te zetten op het papier bij Ajax", stelt De Mos."Het was natuurlijk niets voor niets dat hij toen applaus kreeg bij Marseille. Niet om die rode kaart, maar die jongen heeft het voetbal en het scanvermogen."

"Die positie is zo belangrijk: kijk naar PSV met Schouten en Feyenoord met Zerrouki. Voor de eerste opbouw heb je dat scharnier nodig en dat heeft Ajax niet. Niet Taylor, dat is een ander type. Tahirovic is het totaal niet. Ik zou een andere opstelling en een andere speelwijze hanteren." headtopics.com

Interim-trainer Maduro liet Vos donderdag nog als invaller opdraven tegen Brighton. De achttienjarige middenvelder kwam na 75 minuten binnen de lijnen voor Brian Brobbey. Tegen AEK Athene (1-1) ontbrak Vos wegens een schorsing. Die liep hij op in het duel met Olympique Marseille (3-3), waar hij veel lof oogstte als vervanger van de sukkelende Tahirovic.

Vos klopt met de week harder op de deur bij Ajax. Na zijn debuut eind vorig seizoen zit hij inmiddels dicht tegen een basisplaats aan. Vos beleefde tegen Feyenoord (0-4) verlies zijn vuurdoop in de basis en mocht ook tegen AZ (1-2 verlies) vanaf het begin aantreden. Inmiddels staat de teller op zeven duels in Ajax 1 (nul goals, nul assists). headtopics.com

Lijkt wel alsof elke analist een bedrag krijgt bij het zeggen van het woord DNA. Verder prima als hij er klaar voor is. Niet elke jonge speler kan die druk aan. Om dan even een elftal om hem heen te bouwen kan zomaar het tegenover gesteld effect hebben.Een jonge kerel zoals hij kun je niet deze druk geven, jonge spelers moet ingroeien in een elftal en niet dit soort verhalen.Helemaal mee eens, Vos is een talent maar niet meer dan dat. Daar ga je niet al het hele team op instellen.

Aad de Mos: 'Ajax moet hem als eerste op het wedstrijdformulier zetten'Aad de Mos adviseert Ajax het team om Silvano Vos heen te bouwen. Dat zegt de oud-trainer van de Amsterdammers bij Goedemorgen Eredivisie. De Mos vindt Vos 'het scharnier dat Ajax nodig heeft bij de eerste opbouw' en zou hem, als hij Hedwiges Maduro, was als eerste opschrijven op het wedstrijdformulier.

