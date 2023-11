De meeste schoten in Europa: zo rijgt PSV de kansen aaneen

De Eindhovenaren kwamen dit seizoen tot meer schoten dan elke andere club in de grootste Europese competities. Dit is hoe PSV de kansen aaneenrijgt.SV kwam in de eerste negen competitiewedstrijden van dit seizoen tot liefst 221 schoten. Laten we beginnen om dat aantal in perspectief te zetten:- Sinds de data van de Eredivisie worden bijgehouden (2010/11) kwam geen enkele ploeg tot zoveel schoten in de eerste negen speelronden als PSV deze jaargang.

- PSV ging het weekend in als de enige club in de tien grootste Europese competities met meer dan tweehonderd doelpogingen, noteerde de meeste schoten tussen de palen (89) en voetbalde de meeste expected goals bij elkaar (28,6).

