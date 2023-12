De Ligt voorkomt openingstreffer PSG in Champions League

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van De Ligt verrichtte afgelopen seizoen een heldendaad in de returnwedstrijd in de achtste finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain.

Na geblunder in de defensie van Bayern leek Vitinha voor de 0-1 te zorgen, ware het niet dat de Nederlander na een sprint en een uiterste krachtsinspanning de bal nog voor de lijn kon wegwerken. De bijzondere actie maakte veel indruk op de fans van Bayern, terwijl De Ligt het van geluk uitschreeuwde na het voorkomen van de openingstreffer van PS





voetbalzonenl » / 🏆 16. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Laatste duels in de groepsfase van de Champions LeagueWoesdag staan de laatste duels ooit in de groepsfase van de Champions League op het programma. Uiteraard kun je dan ook weer terecht in ons liveblog.

Bron: NOSsport - 🏆 12. / 59 Lees verder »

Laatste duels in de groepsfase van de Champions LeagueWoesdag staan de laatste duels ooit in de groepsfase van de Champions League op het programma. Uiteraard kun je dan ook weer terecht in ons liveblog.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Smullen in groep F: PSG door, AC Milan naar Europa League, Newcastle klaarEen enorm drukke voetbalavond in binnen- en buitenland, met onder meer Feyenoord (m) in de Champions League en FC Twente (v) in de eredivisie. Blijf hier op de hoogte van alles wat op de velden gebeurt.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

FC Porto plaatst zich voor knock-outfase Champions LeagueFC Porto heeft zich geplaatst voor de knock-outfase van de Champions League. De Portugese topclub was in een spektakelstuk te sterk voor het Shakhtar Donetsk van Marino Pusic. In dezelfde groep boekte Mark van Bommel de eerste CL-zege ooit met Antwerp FC tegen Barcelona.

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »

Volgende domper in Europa voor Feyenoord na uitschakeling in Champions LeagueDe UEFA heeft Feyenoord een boete opgelegd voor mistanden tijdens het thuisduel met Atlético Madrid (1-3) van 28 november, zo meldt de Europese voetbalbond.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

PSV wacht in achtste finales Champions League tweeluik met Borussia DortmundPSV is maandagmiddag bij de loting voor de achtste finales van de Champions League gekoppeld aan Borussia Dortmund. De heenwedstrijd in het Philips Stadion staat gepland in februari, terwijl de return in maart wordt afgewerkt.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »