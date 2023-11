De KNVB Beker start: programma en uitslagen, van Spakenburg tot Sparta

Dinsdagavond trappen De Graafschap en FC Emmen het hoofdtoernooi van de KNVB Beker af. Deze wedstrijd is, net als sc Heerenveen - VVV-Venlo en FC Utrecht - RKC Waalwijk later op de avond, live te zien op televisie. Woensdagavond zijn de wedstrijden HHC Hardenberg - Heracles Almelo, IJsselmeervogels - Sparta Rotterdam en FC Den Bosch - Excelsior live te zien, donderdag worden de duels tussen SC Cambuur - MVV Maastricht, TOP Oss - FC Eindhoven en NEC - Roda JC uitgezonden.

