De klok een uurtje achteruit? Arend Schonewille moet er 300 verzetten

Zoals het klokje thuis tikt, tikt 'ie nergens. Maar bij Arend Schonewille uit Hollandscheveld tikte er de afgelopen uren helemaal niks. Om zijn driehonderd klokken aan te passen aan de wintertijd, heeft hij ze allemaal stilgezet. 'Het was hier hartstikke stil', zegt Schonewille zondagochtend als hij één voor één de klokken weer laat lopen. 'Als je dit getik gewend bent, dan is die stilte niks aan.

Want de klok letterlijk een uurtje terugdraaien, dat kan Schonewille niet. 'Nee, dan gaan ze stuk. Er zit een mechaniek in en die kan alleen maar vooruit.' Een andere optie is op me de klokken helemaal niet stil te zetten, maar ze elf uur vooruit te draaien. 'Maar dan heb ik een hele dag werk, nu een halve', zegt hij lachend. 'En je ziet hoe zo'n werk het is.

