“Topspelers die voor lege tribunes spelen, puur voor het geld. De Premier League die gedomineerd wordt door clubs in handen van oliestaten. De onstuitbare geldzucht van voetballers en hun entourage, als gevolg daarvan. De steeds vollere speelkalender. Eindtoernooien die slinks verpatst worden aan de hoogste bieder, zonder oog voor moraal.”

De columnist weigert er desondanks enkel boos om te worden en probeert het voetbal ook weer klein, leuk en beheersbaar te maken met een vergelijking. “Ze hebben het WK én vele sterspelers binnengehaald. Dat heeft miljarden gekost, een meerjarige sportswashing-strategie en talloze uren van sluwe diplomatie en beïnvloeding.”komen méér mensen kijken dan naar Henderson en Wijnaldum. Dat is niet alleen grappig, het betekent ook dat er nog hoop is”, besluit Mossou.

Cristiano Ronaldo heeft dinsdagavond geïrriteerd gereageerd op provocerende liederen van Al-Ettifaq-fans. De Portugees nam het met zijn club Al-Nassr in de King Cup op tegen Al-Ettifaq. Tijdens het duel kreeg Ronaldo...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOETBALZONENL: ‘De Keuken Kampioen Divisie trekt meer bezoekers dan Cristiano Ronaldo’Sjoerd Mossou zet zijn vraagtekens bij de toekenning van het WK 2034 aan Saudi-Arabië. De journalist weigert zich echter uitsluitend boos te maken over de beslissing van de FIFA. Mossou probeert er tegelijkertijd ook de grappige kant van in te zien.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Elftal van de Week: Ould-Chikh verbreekt record en scoort weer met afstandsschotIn samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Elftal van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VI_NL: Voormalig Leicester-kampioen Drinkwater zet punt achter carrièreLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: MVV lijdt ondanks goal Bryan Smeets voor derde wedstrijd op rij puntenverliesJong FC Utrecht en MVV Maastricht hebben elkaar maandagavond in evenwicht gehouden. In het Keuken Kampioen Divisie-duel kwamen de Zuid-Limburgers in de 35ste speelminuut op voorsprong dankzij Bryan Smeets, maar binnen enkele minuten na de openingstreffer zette Tobias Augustinus-Jensen de eindstand op het scorebord: 1-1.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: De KNVB Beker start: dit is het programma, van Spakenburg tot SpartaHet hoofdtoernooi van de KNVB Beker gaat deze week van start. In de eerste ronde staan 54 clubs, waarvan er 21 via een voorronde zijn geplaatst. Deze 21 clubs zijn aangevuld met dertien Eredivisie-clubs, zestien Keuken Kampioen Divisie-clubs en vier (periode)kampioenen uit de Tweede Divisie.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: De KNVB Beker start: programma en uitslagen, van Spakenburg tot SpartaHet hoofdtoernooi van de KNVB Beker gaat deze week van start. In de eerste ronde staan 54 clubs, waarvan er 21 via een voorronde zijn geplaatst. Deze 21 clubs zijn aangevuld met dertien Eredivisie-clubs, zestien Keuken Kampioen Divisie-clubs en vier (periode)kampioenen uit de Tweede Divisie.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕