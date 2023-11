De Jong prijst 'fantastische voorbeeldprof' PSV en zag Ajax-koppies omlaag gaan

, maar na rust trokken de Eindhovenaren de teugels aan. De aanvoerder dankt onder meer invallers Guus Til en Ismael Saibari."De eerste helft overkwam ons een beetje... We lieten ons verrassen", zoekt De Jong voor de camera vaneen verklaring voor de valse start."We wilden wel druk zetten, maar we waren gewoon niet scherp genoeg. Dan heb je geluk dat ze er twee maken, en niet drie of vier. Dan is het nog maar 1-2 en dan kun je het in de rust rechtzetten met elkaar.

Was het dan toch gemakzucht?"Nou ja, ik snap wat je bedoelt. Daar probeer je echt voor te waken met elkaar", reageert de spits."Gemakzucht, ik weet het niet. Je weet dat ze gewoon kwaliteit hebben, ze kunnen doelpunten maken. Dat geef je honderdduizend keer aan. Daar moet je gewoon voor oppassen. En dan toch die tweede goal, een lange bal die wordt doorgekopt en hij vliegt in het mandje. Dat mag ons niet overkomen. Dat was te makkelijk."De Jong zag een heel ander PSV na rust.

Na de 3-2 was het volgens De Jong wel klaar."Als we het dan nog een keer weggeven zou ik wel echt kwaad worden op het team. Maar dat zag je niet gebeuren. We bleven doorgaan. Dat was fantastisch. Het was zo een heerlijke dag", verwijst hij ook naar de nederlaag van Feyenoord.De Jong ging ook nog in op de situatie bij Ajax. headtopics.com

