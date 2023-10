De Jong krijgt Europese functie, scheidsrechter voor Clásico bekend

Het lijkt erop dat je één of meerdere social media-scripts op VI.nl hebt uitgeschakeld. Daarom worden er geen social posts of liveblogs geladen.{"title":"Super Sunday: odd van 50.00 voor zege van jouw favoriet!","titleMobile":"Super Sunday: odd van 50.00 voor zege van jouw favoriet!","odd":"50.00","url":"https://b1.trickyrock.com/redirect.

'Barça stoomt De Jong klaar voor El Clasico en geeft middenvelder pijnstillers'FC Barcelona doet er veel aan om Frenkie de Jong mee te kunnen laten spelen in het duel met aartsrivaal Real Madrid van komende zaterdag. De middenvelder krijgt in aanloop naar de laatste training pijnstillers, waarna bepaald wordt of hij fit genoeg is. Lees verder ⮕

De Jong verschijnt dag voor El Clásico weer op trainingsveld bij FC BarcelonaFrenkie de Jong is vrijdag aangesloten bij de laatste training van FC Barcelona voor het thuisduel met Real Madrid. De middenvelder stond de afgelopen maand aan de kant met een enkelblessure. Lees verder ⮕

Maduro spreekt zich uit bij Ajax: lees alles van zijn eerste persco hier terugHedwiges Maduro geeft woensdagavond zijn eerste persconferentie als trainer van Ajax, in aanloop naar het Europa League-duel met Brighton & Hove Albion. De voormalig Oranje-international neemt voorlopig de honneurs waar in Amsterdam, nu Maurice Steijn is ontslagen. VoetbalPrimeur doet live verslag van de persconferentie. Lees verder ⮕

Feyenoord op Rapport: excellerende Giménez toont zich aan Europese topLees meer Lees verder ⮕

Recordbrekende Giménez wijst Feyenoord de weg op heerlijke Europese avondLees meer Lees verder ⮕