De Grote Moere na twintig jaar nog altijd in ontwikkeling: wat is dit voor plas?

Parkachtig landschap De start van de herinrichting van het gebied is inmiddels zo'n twintig jaar bezig en in 2013 werd er een begin gemaakt met het dempen van de plas. Het gebied moest een parkachtig landschap worden met minder diep water. Het sekstoerisme verdween. Eenmaal van start, werden de dempingswerkzaamheden na een paar maanden gestaakt door massale vissterfte in de plas. De oorzaak bleek de stort van tarragrond, dat zorgde voor zuurstofgebrek.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RTVDRENTHE: Zeker tien jaar dubieuze grond illegaal gestort in de Grote Moere: 'Wij willen nu de waarheid'Al tien jaar lang wordt daar grond gestort om de vijftien meter diepe plas te dichten. Illegaal blijkt nu.

Bron: RTVDrenthe | Lees verder ⮕

RTVDRENTHE: Zeker tien jaar grond illegaal gestort in de Grote Moere: 'Wij willen nu de waarheid'Al tien jaar lang wordt daar grond gestort om de vijftien meter diepe plas te dichten. Illegaal blijkt nu.

Bron: RTVDrenthe | Lees verder ⮕

RTVDRENTHE: Provincie nu gezond, maar grote geldzorgen voor 'Ravijnjaar' 2026Beleidsarme begroting van provincie 2024 geen probleem, maar er komen grote tekorten aan na 2026 als provincie niets doet.

Bron: RTVDrenthe | Lees verder ⮕

NUSPORT: Arib zorgde voor onveilige werkomgeving, maar kon ook 'attent en betrokken' zijnOnderzoeksbureau Hoffmann heeft dinsdag een samenvatting van het onderzoek naar de klachten over oud-Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib gepubliceerd. Huidig Kamervoorzitter Vera Bergkamp reageert op de uitkomsten van dit onderzoek.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕

VI_NL: Davids staat open voor rol binnen Ajax, maar heeft ook eisenLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕

NUSPORT: Noppert snapt dat hij is gepasseerd voor Oranje: 'Moet grote kerel zijn'Andries Noppert ging in recordtempo van de hel naar de hemel, met een basisplaats op het WK als hoogtepunt. Elf maanden later is de sc Heerenveen-keeper gepasseerd voor de voorselectie van Oranje. 'Een sportpsycholoog? Ik heb m'n problemen altijd zelf opgelost.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕