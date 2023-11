De Graafschap eerste club in tweede ronde KNVB-beker na zege op FC Emmen

In de slotfase zocht FC Emmen nog naar de gelijkmaker, maar zowel Ben Scholte als debutant Jasper Huijzer schoot naast. In de extra tijd maakte middenvelder Simon Colyn met de 2-0 een einde aan alle spanning. Daarmee is FC Emmen, dat afgelopen zomer degradeerde uit de Eredivisie, uitgeschakeld in het bekertoernooi. Later op de avond staan er nog elf wedstrijden op het programma, waaronder RKC-FC Utrecht, sc Heerenveen-VVV en Groene Ster-Vitesse.

