De Frogers kamperen in realityprogramma: 'Dat doen we nooit weer'

Na jaren van televisiestilte rond de familie kunnen we nu eindelijk weer genieten van de avonturen van René (62), Natasja (58) met méér kinderen en familieleden dan ooit in 'De Frogers: Happy Campers'.

RTLBOULEVARD: Grote plottwist tijdens eilandraad in Expeditie Robinson na snode plannen van Maxim FrogerHet spel wordt hard gespeeld in 'Expeditie Robinson'. Zo nemen Mark Baanders (25) en Jaimie Vaes (35) hun kampgenoot Maxim Froger (28) in vertrouwen over het feit dat Krista Arriëns (34) op de hoogte was van de immuniteitsmunt van Eva Simons (39). En dat heeft grote gevolgen voor de sfeer in de groep, waarin ook de heimwee toeslaat.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Van Bommel grapt na Feyenoord-transfer: 'Doe effe normaal joh, stuurde ik'Mark van Bommel vindt het jammer dat hij Calvin Stengs niet heeft kunnen overtuigen van een langer verblijf bij Royal Antwerp FC. De 24-jarige spelmaker verkoos een stap naar Feyenoord boven een definitieve transfer naar The Great Old.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

RTLBOULEVARD: Nicole des Bouvrie hekelt aanwezigheid Natasja Froger tijdens rechtszaakHet getouwtrek om de erfenis van Jan des Bouvrie is nog niet voorbij. Het beslag dat zijn oudste twee kinderen hebben laten leggen op de villa van weduwe Monique (61) blijft vooralsnog overeind na weer een rechtszaak en volgende maand staan de partijen opnieuw tegenover elkaar in een bodemprocedure.

Bron: RTLBoulevard | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Ten Hag past stijl aan na Ajax-vertrek: 'Dat voetbal zullen we hier nooit spelen'Fans van Manchester United hoeven niet te verwachten dat Erik ten Hag het voetbal uit zijn Ajax-tijd gaat spelen met de Engelse club. Dat bevestigde de trainer zelf na afloop van het verlies tegen Man City. Volgens Ten Hag heeft United niet de spelers voor het voetbal van Ajax.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

NOS: Politieman schiet verdachte (27) per ongeluk dood, krijgt geen strafDe rechtbank oordeelde dat de agent zijn vinger te dicht bij de trekker had, maar dat hem dat niet te verwijten valt omdat hij schrok van een onverwachte beweging.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

OMROEPBRABANT: Frans Bauer hielp ouders verbergen dat ze slecht konden lezen en schrijvenHet tv-programma 'Leven zonder Letters' waarin Frans Bauer opkomt voor mensen die niet of nauwelijks kunnen lezen en schrijven, krijgt veel positieve reacties.

Bron: omroepbrabant | Lees verder ⮕