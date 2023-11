'De FIFA is schaamteloos, je weet precies wat er gaat gebeuren'

Inmiddels is er de nodige kritiek op deze toewijzing geuit aan het adres van de mondiale voetbalorganisatie.Het lijkt erop dat je één of meerdere social media-scripts op VI.nl hebt uitgeschakeld. Daarom worden er geen social posts of liveblogs geladen.

RTVDRENTHE: Lees terug: FC Emmen ligt uit de beker na een tandeloze wedstrijd tegen De GraafschapEindstand De Graafschap - FC Emmen: 2-0 FC Emmen liet aanvallend niks zien vanavond De ploeg van Grim ligt uit de beker en kan zich focussen op de competitie

NUSPORT: FIFA-baas Infantino bevestigt dat Saoedi-Arabië WK voetbal 2034 organiseertEr is nog maar één kandidaat over om het WK van 2034 te organiseren: Saoedi-Arabië. Dat zij zijn overgebleven is geen verrassing, omdat de FIFA er alles aan deed om het WK naar dat controversiële land te krijgen.

VI_NL: FIFA bevestigt Saoedi-Arabië als enige kandidaat voor WK 2034Lees meer

NUSPORT: Hoe de FIFA er alles aan deed om Saoedi-Arabië het WK te bezorgenEr is nog maar één kandidaat over om het WK van 2034 te organiseren: Saoedi-Arabië. Dat zij zijn overgebleven is geen verrassing, omdat de FIFA er alles aan deed om het WK naar dat controversiële land te krijgen.

VI_NL: Felle kritiek op FIFA na bevestiging van Infantino over WK in Saoedi-ArabiëLees meer

VOETBALPRIMEUR: Infantino en FIFA aangepakt na bevestiging over WK in Saudi-Arabië: 'Een schande'Diverse mensenrechtenorganisaties hebben zeer kritisch gereageerd op de bevestiging van FIFA-voorzitter Gianni Infantio dat het WK van 2034 zal worden afgewerkt in Saudi-Arabië. Ook Australië had interesse om het toernooi te organiseren, maar dat land trok zich uiteindelijk terug.

