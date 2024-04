De Boer geen optie voor Kroes, maar mogelijk voor volgende algemeen directeur

De Boer was voor Kroes geen optie. Misschien is hij voor de volgende algemeen directeur wél weer een optie. Verweij denkt ook dat alle beslissingen die Kroes maakte nu in een ander daglicht worden gezet. Stoplichten die op rood stonden kunnen weer op groen gaan, maar ik denk dat Ajax wel heel snel moet handelen en sowieso niet willen dat Michael van Praag daar heel lang zit. De Boer is één van de vele namen die hier en daar valt als mogelijke nieuwe trainer van Ajax.

Ook onder meer Pepijn Lijnders, Dick Schreuder, Dave Vos en Pascal Jansen werden of worden genoemd

Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:



VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

De Boer oneens met Kroes: 'Geloof me, Ajax gaat elk jaar voor het kampioenschap'Ronald de Boer is onder de indruk van de wijze waarop Alex Kroes zich tot dusver presenteert bij Ajax, maar hij heeft wel een puntje van kritiek.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Ronald de Boer kritisch op uitspraken Alex Kroes over titelkansen AjaxRonald de Boer is onder de indruk van de wijze waarop Alex Kroes zich tot dusver presenteert bij Ajax, maar hij heeft wel een puntje van kritiek.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

'Kroes laat zich direct gelden: Ajax heeft directeur transfers op het oog'Groot nieuws: Ajax heeft een potentiële directeur transfers op het oog. Voetbal International meldt dat de naam van Christopher Vivell rondzingt in de Johan Cruijff Arena.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Kroes start monsterklus bij ontluisterend Ajax: nieuwe coach, schoonmaak selectie en meerDe oud-directeur van Go Ahead Eagles en AZ begint vandaag als algemeen directeur van Ajax. Hij moet de geïmplodeerde club er weer bovenop helpen.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Kroes buigt zich over aanstelling nieuwe td Ajax en kijkt bij Red Bull-concernAlex Kroes staat voor een gigantische klus bij Ajax. Hem wacht drie grote dossiers: het aanstellen van een nieuwe trainer, de positie van technisch directeur invullen en het transformeren van de selectie.

Bron: voetbalzonenl - 🏆 16. / 51 Lees verder »

Kroes start monsterklus bij ontluisterend Ajax: nieuwe coach, schoonmaak selectie en meerDe oud-directeur van Go Ahead Eagles en AZ begint vandaag als algemeen directeur van Ajax. Hij moet de geïmplodeerde club er weer bovenop helpen.

Bron: NOSsport - 🏆 12. / 59 Lees verder »