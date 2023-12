De beste speeches van 2023

In 2023 werden talloze rake woorden gesproken. Maar: welke speeches waren de beste? Dat bespreekt het speechpanel vanSpeel fragment af Een scala aan speeches, en maar één kan de beste zijn. Jurjen van den Bergh (Campagnebureau De Goede Zaak), Julia Wouters (Leading Women), en Huib Hudig (Speak to Inspire), analyseren in deze speciale uitzending op Eerste Kerstdag een aantal speeches aan de hand van verschillende thema's.

En uiteindelijk is daar een top drie, namelijk:Begin 2023 legde de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern haar functie neer omdat 'haar tank op was', zoals ze dat zelf treffend zegt. Ardern noemt in haar speech het premierschap de mooiste functie van haar leven, en sluit af met de boodschap dat ze hoopt aan Nieuw Zeeland terug te geven dat je als leider sterk maar empathisch kunt zijn. En dat een leider weet wanneer het tijd is om op te stappen "Ardern was voor heel veel mensen, waaronder veel vrouwen, een baken van hoop precies om wat ze hier zegt", zegt Julia Wouter





NPORadio1 » / 🏆 7. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.