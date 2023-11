De Afrikaanse Ballon d’Or-winnaar die nu president van zijn land is

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.licht Voetbalzone telkens het doopceel van een van die figuren.

Ondanks de warme aanbeveling van zijn vriend, was de Fransman toch aangenaam verrast door de manier waarop Weah zich na een wat onzeker begin al direct op zijn eerste training van de Monegasken liet gelden en een wonderschoon doelpunt maakte “Het was alsof je als kind op Eerste Paasdag een enorm konijn van chocola in je tuin vindt”, zouWeah bleef de coach, die vanaf het begin vertrouwen in hem had gehad en de eerste was geweest die hem voorhield dat hij de beste voetballer van de wereld kon...

In het zuiden van Frankrijk was niet lang daarvoor het imperium van zakenman annex politicus annex ‘geboren valsspeler’ Bernard Tapie ingestort en van dat ontstane machtsvacuüm hoopten de Parijzenaars te profiteren. Zij werden daarbij gesteund door de miljoenen die betaalzender Canal+ in het vaderlandse voetbal pompten. headtopics.com

Met een slimme loopactie zet Weah niet veel later zelf een aanval op. Halverwege de helft van Bayern krijgt hij de bal terug. Hij gaat een één-twee aan met Pascal Nouma, waarna hij met een slepende beweging wegsprint bij twee Duitse tegenstanders. Markus Babbel komt woest inglijden, maar de PSG-spits tikt de bal subtiel langs hem en springt zelf soepeltjes over het hoog uitgestoken been van de verdediger.

De Italiaan kwam over van Udinese en nam zijn steraanvaller Oliver Bierhoff mee. De altijd wat stijf ogende Duitser bleek een goede combinatie te vormen met de atletische Weah, die in hun eerste seizoen samen vooral als aangever fungeerde voor de nieuwkomer die twintig maal het net wist te vinden. Het was niet genoeg om de clubleiding ervan te weerhouden om voor veel geld Andriy Shevchenko bij Dinamo Kiev op te pikken. headtopics.com

De Afrikaanse Ballon d’Or-winnaar die nu president van zijn land isDe rijke voetbalgeschiedenis kent vele markante, tragische of grappige personages. In de rubriek Vedettes licht Voetbalzone telkens het doopceel van een van die figuren. Deze keer het levensverhaal van George Weah, de enige Afrikaanse speler die ooit werd verkozen tot beste speler ter wereld en tegenwoordig president is van Liberia. Lees verder ⮕

