Dartstalent Van Veen wint bij EK-debuut, Van Gerwen ternauwernood verder

Gian van Veen heeft op zijn eerste EK darts de tweede ronde bereikt. Het 21-jarige Nederlandse talent won met overmacht (6-1) van de Australiër Damon Heta. Ook Michael van Gerwen ging door na een nipte zege (6-5) op Madras Razma. Dirk van Duijvenbode werd uitgeschakeld door James Wade (6-3). Van Veen, als 26ste geplaatst op het EK, toonde in de Westfalenhalle in Dortmund geen enkele tekenen van zenuwen.

De viervoudig Europees kampioen overleefde twee matchdarts van zijn tegenstander Madars Razma, die misschien wel zijn beste wedstrijd ooit gooide. Na een goede start van Van Gerwen knokte de Let zich terug in de wedstrijd. Van Gerwen kreeg het zwaar, maar waar Razma in de beslissende elfde leg twee kansen liet liggen, sloeg Van Gerwen genadeloos toe. Voor Van Duijvenbode is het EK na zijn eerste wedstrijd al voorbij.

