Dartstalent Van Veen wint bij EK-debuut, Van Duijvenbode uitgeschakeld

Gian van Veen heeft op zijn eerste EK darts de tweede ronde bereikt. Het 21-jarige Nederlandse talent won met overmacht (6-1) van de Australiër Damon Heta. Dirk van Duijvenbode werd uitgeschakeld door James Wade (6-3). Van Veen, als 26ste geplaatst op het EK, toonde in de Westfalenhalle in Dortmund geen enkele tekenen van zenuwen. 'Het voelde goed, ik had geen last van plankenkoorts', bevestigde Van Veen na zijn gewonnen partij.

'Wie weet wat er dit weekend nog gaat komen, ik ga er in ieder geval van genieten.' Lachend: 'Ik hoop dat ze nu allemaal bang voor me zijn.' Voor Van Duijvenbode is het EK na zijn eerste wedstrijd al voorbij. Hij kon in Dortmund geen eind maken aan zijn matige vorm en verloor met 6-3 van James Wade. Van Duijvenbode, die kampt met een blessure aan zijn werparm, werd nog lang in de wedstrijd gehouden door matig uitgooien van Wade. Na 3-3 liep de ervaren Engelsman uit naar de zege.

