Dartstalent Van Veen strandt in halve finales EK, ook Noppert uitgeschakeld

Het 21-jarige Nederlandse dartstalent Gian van Veen is op het EK darts in Dortmund in de halve finales uitgeschakeld. Hij was lang op weg naar een stunt, maar uiteindelijk was James Wade met 9-11 te sterk. Eerder op de dag had Van Veen voor een verrassing gezorgd door landgenoot en favoriet Michael van Gerwen uit te schakelen in de kwartfinales (10-6). Het sprookje was bijna nog groter geworden voor de jonge Nederlander, want hij stond in de halve finale met 5-1 voor.

Daarna kwam er zand in de motor bij Van Veen, terwijl de ervaren Wade beter begon te gooien. Danny Noppert bereikte de halve finale ook, maar werd daarin uitgeschakeld. De Nederlander gaf ook een ruime voorsprong uit handen en verloor met 8-11 van Peter Wright, de nummer drie van de wereld. De Fries Noppert, die in de kwartfinales tegen Gerwyn Price een 7-0 achterstand had omgebogen, was in de halve finales zelf slachtoffer van een comeback. Hij kwam met 8-5 voor, maar wist dus niet te winnen.

