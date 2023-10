Dartstalent Van Veen met geweldig gemiddelde door op EK, exit Van Duijvenbode

Dartstalent Gian van Veen is vrijdag uitstekend begonnen aan het EK darts. Met een sensationeel gemiddelde van 107,34 per drie pijlen liet hij niks heel van de Australiër Damon Heta. Dirk van Duijvenbode slaagde er later op de avond niet in om de tweede ronde te halen. De 21-jarige Van Veen won met 6-1 en gaf Heta nauwelijks kansen. Het Nederlands toptalent zette Heta meteen op een break achterstand en miste vervolgens geen enkele finishbeurt.

Van Veen kan in een eventuele kwartfinale Michael van Gerwen treffen. De 31-jarige Van Duijvenbode verloor later op de avond met 6-3 van James Wade, de nummer 17 van de wereld. In een partij die lang gelijk op ging nam de 40-jarige Engelsman vanaf een 3-3-stand afstand. De Katwijker noteerde een gemiddelde van 75,71 per drie pijlen, tegenover een gemiddelde van 80,06 voor Wade. Naast Van Veen en Van Duijvenbode komt Van Gerwen (tegen Madars Razma) vrijdagavond ook in actie op het EK.

