Dartstalent Van Veen klopt Van Gerwen op EK, Noppert stunt tegen Price

Twee stunts in de kwartfinales van het EK darts in Dortmund. Het Nederlandse talent Gian van Veen (21) schakelde landgenoot en favoriet Michael van Gerwen uit in de kwartfinales (10-6), terwijl Danny Noppert zich op opmerkelijke wijze plaatste voor de halve finales van het EK darts. Hij boog tegen Gerwyn Price een 7-0 achterstand om en won met 10-8. Van Veen begon sterk aan zijn partij en ging met een 4-1 voorsprong de pauze in en vergrootte zijn voorsprong daarna zelfs naar 5-1.

Ondanks dat Van Gerwen aan het eind van de wedstrijd de druk nog even opvoerde. Noppert keek tegen Price uit Wales al snel tegen een kansloos ogende 7-0 achterstand aan, maar rechtte de rug en trok vervolgens van de elf volgende legs er tien naar zich toe. Price miste op 8-3 drie darts om op 9-3 te komen en dat kwam de nummer vijf van de wereld (drie plekken hoger dan Noppert) duur te staan.

