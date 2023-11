Dartstalent Van Veen klopt Van Gerwen op EK, Noppert strandt in halve finales

Een stunt in de kwartfinales van het EK darts in Dortmund. Het Nederlandse talent Gian van Veen (21) heeft landgenoot en favoriet Michael van Gerwen uitgeschakeld in de kwartfinales (10-6). Danny Noppert bereikte de halve finale ook, maar werd daarin uitgeschakeld. De Nederlander gaf een ruime voorsprong uit handen en verloor met 8-11 van Peter Wright. De Fries, die in de kwartfinales tegen Gerwyn Price een 7-0 achterstand had omgebogen, was in de halve finales zelf slachtoffer van een comeback.

Hij kwam met 8-5 voor, maar wist dus niet te winnen. Van Veen speelt later op de avond zijn halve finale tegen James Wade. Van Veen begon tegen Van Gerwen goed aan de partij en ging met een 4-1 voorsprong de pauze in. Daarna vergrootte hij zijn voorsprong zelfs naar 5-1. Van Gerwen, die het vooral liet liggen op de dubbels, liet vervolgens nog wel zien wat hij in zijn mars heeft. Met een 167-finish kwam hij terug. De jonge Van Veen toonde zich niet aangeslagen en behield de ruime voorsprong.

