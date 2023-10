Dartstalent Van Veen bij EK-debuut overtuigend naar tweede ronde

Gian van Veen heeft op zijn eerste EK darts de tweede ronde bereikt. Het 21-jarige Nederlandse talent won met overmacht (6-1) van de Australiër Damon Heta. Van Veen, als 26ste geplaatst op het EK, toonde in de Westfalenhalle in Dortmund geen enkele tekenen van zenuwen. 'Het voelde goed, ik had geen last van plankenkoorts', bevestigde Van Veen na zijn gewonnen partij. 'Als je vrij ver op voorsprong komt, krijg je daar ook geen last van.

Van Veen, die dit jaar voor het eerst een tourkaart behaalde, heeft met het bereiken van de tweede ronde zijn doel al bereikt. 'Wie weet wat er dit weekend nog gaat komen, ik ga er in ieder geval van genieten.' Lachend: 'Ik hoop dat ze nu allemaal bang voor me zijn.' Van Gerwen komt later op de vrijdagavond in actie tegen Madars Razma. Dirk van Duijvenbode neemt het in zijn eersterondepartij op tegen James Wade. Het EK darts is het finaletoernooi van de Europese tour.

