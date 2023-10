Dartstalent Van Veen bij EK-debuut overtuigend naar tweede ronde

Gian van Veen heeft op zijn eerste EK darts de tweede ronde bereikt. Het 21-jarige Nederlandse talent won met overmacht (6-1) van de Australiër Damon Heta. Van Veen, als 26ste geplaatst op het EK, toonde in de Westfalenhalle in Dortmund geen enkele tekenen van zenuwen. In de eerste vier legs lag zijn niveau veel hoger dan dat van de Australiër. Hij vond de triples makkelijk en maakte geen fout bij het uitgooien.

In de tweede ronde neemt Van Veen het op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Josh Rock en Daryl Gurney. In een mogelijke kwartfinale kan Michael van Gerwen de tegenstander zijn. Van Gerwen komt later op de vrijdagavond in actie tegen Madars Razma. Dirk van Duijvenbode neemt het in zijn eersterondepartij op tegen James Wade. Het EK darts is het finaletoernooi van de Europese tour.

