Dartssprookje Gian van Veen (21) eindigt in halve finales EK

Gian van Veen heeft zondag naast een plaats in de finale van het EK darts gegrepen. De 21-jarige darter ging in een spannende wedstrijd met 11-9 onderuit tegen James Wade. Ook Danny Noppert strandde in de halve finales. Van Veen, dé verrassing bij het toernooi in Duitsland, versloeg eerder dit weekend al Damon Heta (1-6) en Darryl Gurney (10-6). Daar kwam zondagmiddag een knappe 10-6-zege op drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen bij.

Tot aan het toernooi in Dortmund gooide Van Veen, de nummer 61 van de Order of Merit, 'slechts' een kleine 65.000 euro bij elkaar. Door zijn prestaties in Duitsland mag Van Veen ruim 45.000 euro bijschrijven. Noppert geeft wedstrijd uit handen tegen Wright Noppert had zijn kwartfinale nog gewonnen na een knappe comeback tegen Gerwyn Price. De rollen waren in de halve eindstrijd omgedraaid. De Fries verspeelde een 8-5-voorsprong en verloor met 11-8 van Peter Wright.

Gian van Veen naar de kwartfinale na winst op Daryl GurneyBekijk hier de samenvatting: Gian van Veen - Daryl Gurney. Lees verder ⮕

Van Gerwen klopt 'Pikachu' en volgt Noppert en Van Veen naar kwartfinales EK dartsIn de kwartfinales treft Michael van Gerwen het Nederlandse talent Gian van Veen. Lees verder ⮕

Toptalent Van Veen verrast met kwartfinaleplek EK en wacht duel met Van GerwenBekijk hier de samenvatting: Gian van Veen - Daryl Gurney. Lees verder ⮕

Toptalent Van Veen verrast met kwartfinaleplek EK en treft Van GerwenBekijk hier de samenvatting: Gian van Veen - Daryl Gurney. Lees verder ⮕

Van Gerwen ontsnapt tegen ontketende Let op EK, Van Veen maakt grote indrukBekijk hier de samenvatting: Damon Heta - Gian van Veen. Lees verder ⮕

Dartstalent Van Veen klopt Van Gerwen op EK, Noppert stunt tegen PriceNederlanders Danny Noppert en Gian van Veen stunten allebei en plaatsen zich bij het EK in Dortmund voor de halve finales. Lees verder ⮕