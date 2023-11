Dartssensatie Van Veen (21) overklast Van Gerwen en bereikt halve finales EK

Het droomdebuut van Gian van Veen op een dartsmajor duurt voort. Zondag klopte het 21-jarige dartstalent Michael van Gerwen in de kwartfinales van het EK darts met 10-6. Danny Noppert kwam geweldig terug van een 7-0-achterstand tegen Gerwyn Price en won met 8-10. Van Veen is bezig aan zijn debuut op een major-toernooi, maar leek in aanloop naar de kwartfinale weinig last van zenuwen te hebben. Achtereenvolgens Damon Heta (1-6) en Darryl Gurney (10-6) werden opzij gezet.

Later op de zondag treft Van Veen James Wade in de halve finale. Noppert komt geweldig terug tegen Price In het eerste gedeelte van de wedstrijd gunde Price, de nummer vijf van de Order of Merit, Noppert (nummer 8) geen enkele kans. De Welshman pakte de eerste vijf legs en noteerde daarbij een indrukwekkend gemiddelde van 105,85. Na de eerste onderbreking liep Price verder uit naar een 7-0-voorsprong. Een kansloze afgang leek in de maak, maar niets bleek minder waar.

