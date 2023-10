Dankzij Giménez en Pavlidis mag de Coen Dillen Index echt worden opgepoetst

Dit jaar is dat meer dan terecht: Santiago Giménez en Vangelis Pavlidis hebben gezamenlijk hun handtekening gezet onder de productiefste start van een Eredivisie-speler in deze eeuw. Over de mislukte aanvallen op Dillen.

- Aston Villa is hattrickhero-battle: Pavlidis oog in oog met WatkinsLees meer Lees verder ⮕

Hattrick-battle in Alkmaar: Pavlidis en Watkins oog in oog bij AZADVERTORIAL – Na de overwinning in de Champions League van Feyenoord op SS Lazio is het vanavond de beurt aan AZ in de Conference League. De Alkmaarders wacht met Aston Villa een mooi affiche in het eigen Alkmaar. Blik vooruit en speel mee bij JACKS. Lees verder ⮕

Perez haalt Pavlidis aan als voorbeeld: 'Als je dan Bailey ziet'Kenneth Perez en Kees Kwakman constateren dat Aston Villa gewoon op een hoger niveau speelt dan AZ. De Deen ziet dat onder meer Vangelis Pavlidis daardoor niet in zijn spel komt. Lees verder ⮕

