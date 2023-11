Daniel Radcliffe genoot van eerste zes maanden van zoon: 'geweldig'

Volgens Daniel waarschuwden veel mensen hem vooraf dat alles 'beter' zou worden als de baby de eerste zes maanden zou zijn doorgekomen, maar de acteur zegt dat het tot nu toe allemaal al geweldig is."Ik heb echt genoten van de eerste zes maanden", aldus de acteur, die overigens vooraf niet wist wat hij zich moest voorstellen van het vaderschap."Maar het is geweldig. Hij is fantastisch en ik zit vol bewondering.

"Daniel en zijn vriendin Erin Darke verwelkomden hun eerste zoon in april. Dat gebeurde een maand nadat ze bekendmaakten dat er een kleintje onderweg was.Daniel Radcliffe protesteert met pasgeboren baby in draagzakDaniel Radcliffe (33) denkt niet dat hij nodig is om de Harry Potter-serie die momenteel in de maak is tot een succes te…Britney Spears heeft op sociale media korte tijd gehint op een mogelijk tweede deel van haar memoires The Woman In Me.

NOS Met het Oog op Morgen - Beluister EXTRA: Het beste uit het OogBeluister NOS Met het Oog op Morgen: EXTRA: Het beste uit het Oog Lees verder ⮕

Daniel Radcliffe vond eerste zes maanden van zoon 'geweldig'Daniel Radcliffe geniet met volle teugen van zijn pasgeboren zoon. Het eerste halfjaar vond de Harry Potter-acteur een hele belevenis, vertelt hij tegen Entertainment Tonight. Lees verder ⮕

Jake Paul voor het eerst bij wedstrijd Leerdam: 'Hij is er het liefst altijd'De Amerikaanse YouTube-ster Jake Paul was al vaker aanwezig bij trainingen van zijn vriendin Jutta Leerdam, maar niet eerder bij een officiële wedstrijd. Femke Kok won op de 500 meter. Leerdam werd tweede. Lees verder ⮕

Jake Paul voor het eerst bij wedstrijd Jutta Leerdam: 'Hij is er het liefst altijd'De Amerikaanse YouTube-ster Jake Paul was al vaker aanwezig bij trainingen van zijn vriendin Jutta Leerdam, maar niet eerder bij een officiële wedstrijd. Femke Kok won op de 500 meter. Leerdam werd tweede. Lees verder ⮕

Maansverduistering vanavond in het Drenthe het best te zienHoewel de maansverduistering vanavond in ons land nauwelijks te zien is door de bewolking, is die in Drenthe, Friesland en Groningen het beste te zien. Lees verder ⮕

Het gaat steeds over 'bestaanszekerheid', hoe staat het ervoor in Nederland?Eerste in een serie 'dataverhalen' over brandende verkiezingskwesties. Lees verder ⮕