Curieus: Schotse speelsters moeten verliezen van Engeland in strijd om Spelen

Haalt Engeland de Spelen, dan treedt het zoals gebruikelijk aan als Team GB en komen Engelse, Welshe, Noord-Ierse én Schotse speelsters in aanmerking voor een selectie. De vraag is wel of Wiegman, de bondscoach van Team GB bij een olympische kwalificatie, een beroep doet op veel Schotse speelsters. Met één punt uit vier wedstrijden is de ploeg van Pedro Martínez Losa namelijk bezig aan een beroerde Nations League-campagne.

NUSPORT: Oranje wint nipt van Schotland en profiteert richting Spelen van verlies EngelandOranje heeft dinsdag uitstekende zaken gedaan in de Nations League. De ploeg van bondscoach Andries Jonker won van Schotland (0-1) en houdt daarmee zicht op de Olympische Spelen in Parijs. Engeland verloor verrassend met 3-2 van België.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕

NUSPORT: Zo gaf de Schotse bondscoach Miedema en Van de Donk een carrièreboostTijdens de Nations League-wedstrijden van Oranje tegen Schotland staan Vivianne Miedema en Daniëlle van de Donk tegenover een oude bekende. Pedro Martínez Losa, de Schotse bondscoach, speelde een belangrijke rol in de carrières van de Oranjevedettes.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: 'Gestopt' Feyenoord-talent duikt plotseling op in aanloop naar duel in EngelandHet lijkt erop dat Guus Baars (20) momenteel met de selectie van Feyenoord Onder 21 in Londen is. Op een video van de Rotterdamse landskampioen zelf verschijnt de voormalig verdediger plotseling in beeld. Baars zette in augustus abrupt een punt achter zijn spelersloopbaan om zich te focussen op 'andere dingen'.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Wild gerucht uit Engeland: Liverpool gecharmeerd van 'veelzijdige Ajax-sensatie'Een opmerkelijk gerucht uit Engeland: Liverpool houdt de verrichtingen van Devyne Rensch in de gaten, aldus Football Insider, dat de twintigjarige verdediger als 'Ajax-sensatie' bestempeld. The Reds zouden in de Ajax-rechtsback een 'veelzijdige' aanwinst zien.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

NOSSPORT: Oranje zoekt vroeg aanval op Hampden Park • Snelle goal Belgen tegen EngelandHier zit je goed voor een avond Nations League-voetbal voor vrouwen. De Oranjevrouwen zijn in Glasgow voor het duel met Schotland. Blijf hier op de hoogte van alles dat op en rond het veld gebeurt.

Bron: NOSsport | Lees verder ⮕