CSG Dingstede in Meppel korte tijd ontruimd vanwege 'mogelijk dreigende situatie'

CSG Dingstede in Meppel is vanochtend korte tijd ontruimd geweest vanwege een mogelijk dreigende situatie. Het gaat om het schoolgebouw aan de Gerard Doustraat. Na de melding werd de school ontruimd en werden een paar honderd leerlingen elders ondergebracht, zo liet aan politiewoordvoerder weten. 'In de school wordt onderzoek gedaan, ook naar de bron van de melding.

Als er niks gevonden wordt, gaan de leerlingen weer terug.' Die melding van de dreigende situatie kwam rond 11.30 uur binnen. Drie kwartier liet de politie weten dat er in de school niets verdachts was gevonden, waarna alle leerlingen het schoolgebouw weer in konden. Wat de dreigende situatie precies was, is niet bekend. Heb jij een tip voor ons?Stuur een bericht, foto of video via WhatsApp of mail de redactie.

