Crysencio Summerville mogelijk naar Liverpool

-aanvaller Crysencio Summerville (22) moet de volgende Nederlander worden die op Anfield komt te spelen, zo luidt de berichtgeving vanuit Engeland.

Onder meer journalist Jacque Talbot, die werkzaam is voor gerenommeerde media als Summerville is bezig aan een uitstekend seizoen bij Leeds. In de eerste 24 officiële wedstrijden was hij goed voor 12 doelpunten en 6 assists. Door zijn prestaties lijkt het onwaarschijnlijk dattijdens de winterse transferperiode meewerken aan een transfer, waardoor Liverpool zou inzetten op een zomertransfer.schat zijn marktwaarde in op zo’n 18 miljoen euro, maar in Engeland verwacht men dat Leeds hoger inze





Summerville wekt belangstelling van Aston Villa en BurnleyDe Nederlandse voetballer Summerville heeft de belangstelling gewekt van Aston Villa en Burnley. Hij heeft al tien goals en vijf assists gemaakt in dit seizoen.

Kluivert en voormalig aanvaller Feyenoord helpen team aan vierde PL-zege op rijBournemouth heeft op tweede kerstdag een comfortabele zege geboekt in de Premier League. In eigen huis bleek de ploeg van manager Andoni Iraola een maat te groot voor Fulham: 3-0. Justin Kluivert opende de score voor the Cherries, waarna ook Dominic Solanke en Luis Sinisterra hun namen op het scorebord zetten.

Mikautadze's avontuur bij Ajax eindigt zonder doelpuntenDe 23-jarige aanvaller Mikautadze heeft nauwelijks gespeeld bij Ajax en heeft geen doelpunten kunnen maken.

Liverpool wint met 4-2 van Newcastle UnitedLiverpool heeft het nieuwe jaar goed ingeluid met een verdiende overwinning op Newcastle United. Mohamed Salah speelde een hoofdrol met een gemiste penalty, een doelpunt en een assist op Cody Gakpo. Sven Botman scoorde nog een kopdoelpunt voor Newcastle.

‘Liverpool wilde me hebben, maar toen heb ik voor Manchester City gekozen’Jeremie Frimpong maakt dit seizoen een stormachtige ontwikkeling door. Bij Bayer Leverkusen levert hij als rechtervleugelverdediger bijna wekelijks goals en assists, wat heeft geleid tot de koppositie in de Bundesliga en zijn debuut in het Nederlands elftal.

Arsenal is lange tijd veel sterker, maar delft toch onderspit tegen LiverpoolLiverpool heeft zondagavond Arsenal uit de FA Cup geknikkerd. De Londenaren waren gedurende het gros van de wedstrijd de betere ploeg in eigen huis, maar een sterke eindfase bleek genoeg voor Liverpool: 0-2. The Reds kwamen op voorsprong door een eigen doelpunt van Jakub Kiwior, alvorens Luis Díaz de wedstrijd in blessuretijd in het slot gooide.

